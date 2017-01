La musique électro, on la vit tous de manière différente. Celle de Vouipe est un voyage sonore fait de sensations fortes et surtout de rencontres… Car si on tend l’oreille, c’est toute une vibration urbaine qu’on perçoit et qui résonne à l’unisson avec nos fréquences cardiaques. Dimitri Güdemann, passionné par les instruments de musique, vient […]